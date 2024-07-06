На омича в супермаркете напали с железной пластиной

В группе ВК «Инцидент Омск» опубликовали видео из супермаркета «Магнит», который находится на улице Труда около одноимённой остановки.
В видеокружке продолжительностью несколько секунд показан мужчина, вокруг которого работают медики. Слышны стоны. На фотографии изображены капли крови на полу прямо после входа в торговый зал. Автор публикации предполагает, что на пострадавшего напали с ножом.
В УМВД России по Омской области нам уточнили, что пострадавшего атаковали не ножом.
«В отдел полиции № 4 УМВД России по г. Омску поступило обращение от мужчины с колото-резаными ранами. По предварительной информации, в торговом зале супермаркета его избил мужчина железной пластиной. Пострадавшего госпитализировали. Злоумышленник задержан, проводится проверка», — сообщили порталу Om1.ru в региональном управлении МВД России по Омской области.