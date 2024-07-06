Ричмонд
+27°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На омича в супермаркете напали с железной пластиной

Его оперативно доставили в больницу.

Источник: Om1.ru

В группе ВК «Инцидент Омск» опубликовали видео из супермаркета «Магнит», который находится на улице Труда около одноимённой остановки.

В видеокружке продолжительностью несколько секунд показан мужчина, вокруг которого работают медики. Слышны стоны. На фотографии изображены капли крови на полу прямо после входа в торговый зал. Автор публикации предполагает, что на пострадавшего напали с ножом.

В УМВД России по Омской области нам уточнили, что пострадавшего атаковали не ножом.

«В отдел полиции № 4 УМВД России по г. Омску поступило обращение от мужчины с колото-резаными ранами. По предварительной информации, в торговом зале супермаркета его избил мужчина железной пластиной. Пострадавшего госпитализировали. Злоумышленник задержан, проводится проверка», — сообщили порталу Om1.ru в региональном управлении МВД России по Омской области.