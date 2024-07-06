Суд в Новосибирске вынес приговор махинаторам, покупавшим технику за границей по хитрой схеме

В период с июня 2017 года по ноябрь 2022 года заместитель директора организации совместно с 15 подчиненными работниками наладил схему по закупке автомобилей и мототехники за рубежом с целью последующей перепродажи на территории России. Однако для минимизации таможенных платежей сотрудники предоставляли в таможенные органы поддельные документы, занижающие реальную стоимость ввозимых товаров.