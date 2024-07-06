Суд в Новосибирске вынес приговор махинаторам, покупавшим технику за границей по хитрой схеме

В период с июня 2017 года по ноябрь 2022 года заместитель директора организации совместно с 15 подчиненными работниками наладил схему по закупке автомобилей и мототехники за рубежом с целью последующей перепродажи на территории России. Однако для минимизации таможенных платежей сотрудники предоставляли в таможенные органы поддельные документы, занижающие реальную стоимость ввозимых товаров.
Кроме того, деньги за приобретенную за границей технику они переводили не на счета компании, а на личные счета нерезидентов, пытаясь скрыть истинные объемы импорта. В результате незаконных действий юридическое лицо недоплатило таможенных пошлин на сумму более 56 миллионов рублей.
— Суд назначил наказание заместителю директора организации в виде штрафа в 100 тысяч рублей, одному подсудимому — 40 тысяч рублей, остальным 14 виновным лицам — 30 тысяч рублей каждому, — говорится в сообщении пресс-службы Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.
Ранее «Прецедент» сообщал, что новосибирец погасил долг перед ребенком, чтобы улететь на отдых в Таиланд. Редакция также писала о том, что более 3 миллионов рублей на обмане с криптовалютой заработали супруги в Новосибирске.
Егор САФРОНОВ.