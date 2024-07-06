Сложная селевая обстановка сложилась в Алматинской области

Специалисты ведут мониторинг селевой и гидрометеорологической обстановки, а также состояния ледника и бассейна реки Турген.
Накануне под координацией вице-министра по ЧС Батырбека Абдышева на двух вертолётах Казавиаспас МЧС осуществлена переброска оборудования и высадка вблизи морённого озера, передает ИА El.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.
Работы проводились руководством и аварийной бригадой ГУ «Казселезащита». В течение двух дней ими также были проведены работы для откачки ледниковых талых вод путем прокладки сифона. Таким образом, сегодня была запущена первая нить сифона длиной порядка 300 метра с производительностью 110 л/с, — отметили в ведомстве.
Работы на озерах будут продолжаться в зависимости от погодных условий (ориентировочно до 16 июля). Оперативные работы направлены на предотвращение угрозы формирования селевого паводка, который представляет риск для жизни людей и разрушения объектов. Подготовительные работы были организованы при поддержке акимата Алматинской области.
В круглосуточном режиме для своевременного оповещения населения свою работу продолжают посты ГУ «Казселезащита».
Временно введены ограничения для посещения данной местности. Проводятся работы по оповещению пеших туристов, владельцев автотранспорта, местных жителей и исполнительных органов.
Принимаются все возможные меры для упреждающего предотвращения возникновения чрезвычайной ситуации.
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