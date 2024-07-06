Сложная селевая обстановка сложилась в Алматинской области

Работы проводились руководством и аварийной бригадой ГУ «Казселезащита». В течение двух дней ими также были проведены работы для откачки ледниковых талых вод путем прокладки сифона. Таким образом, сегодня была запущена первая нить сифона длиной порядка 300 метра с производительностью 110 л/с, — отметили в ведомстве.