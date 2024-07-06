В Пермском крае полтора месяца ищут бесследно пропавшего 71-летнего мужчину

Родственники и волонтёры полтора месяца ищут бесследно пропавшего 71-летнего мужчину, сообщили в поисковом отряде имени Ирины Бухановой.
В последний раз пенсионера видели 21 мая. Он вышел из своего дома на улице Циолковского в Краснокамке, и с тех пор никто его не видел.
Приметы пропавшего: рост 160 см, нормальное телосложение, седые волосы, голубые глаза.
Мужчина был одет в чёрную куртку-ветровку (под ней — серый свитер и синяя футболка с белыми полосками), коричневые брюки и чёрные калоши. На голове — чёрная бейсболка. Волонтёры подчёркивают, что пенсионер нуждается в медицинской помощи.
Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшего, просят позвонить по телефону: 8 (342)204−49−04 или 102.
Напомним, в Перми также продолжаются поиски 36-летнего мужчины, который 3 июля вышел из дома Мотовилихинском районе и не вернулся.