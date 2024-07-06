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Оперштаб: три муниципалитета Кубани атаковали беспилотники

В ночь на 6 июня три кубанских муниципалитета подверглись атаке БпЛА.

По данным Оперштаба Краснодарского края, прилёты зафиксированы в Ейском, Ленинградском и Павловском районе. Информации о пострадавших на этот момент нет, однако атака привела к определённым разрушениям.

Так, в Ейске отражённый силами ПВО беспилотник разломался, а его части незначительно повредили вышку сотовой связи. В станице Ленинградской в результате атаки произошёл пожар на топливном резервуаре.

Возгорание произошло и в станице Павловской. Там осколок БпЛА, отражённого силами ПВО, упал на нефтебазу. Здесь так же загорелся топливный резервуар.
Представители Оперштаба подчеркнули, что на местах работают специалисты. Пожары ликвидируют.

Напомним, накануне в результате атаки беспилотников в Приморско-Ахтарском районе погибла 6-летняя девочка.