Оперштаб: три муниципалитета Кубани атаковали беспилотники

По данным Оперштаба Краснодарского края, прилёты зафиксированы в Ейском, Ленинградском и Павловском районе. Информации о пострадавших на этот момент нет, однако атака привела к определённым разрушениям.
Так, в Ейске отражённый силами ПВО беспилотник разломался, а его части незначительно повредили вышку сотовой связи. В станице Ленинградской в результате атаки произошёл пожар на топливном резервуаре.
Возгорание произошло и в станице Павловской. Там осколок БпЛА, отражённого силами ПВО, упал на нефтебазу. Здесь так же загорелся топливный резервуар.
Представители Оперштаба подчеркнули, что на местах работают специалисты. Пожары ликвидируют.
Напомним, накануне в результате атаки беспилотников в Приморско-Ахтарском районе погибла 6-летняя девочка.