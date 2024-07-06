Жильцы поврежденных в результате взрыва газа квартир в Башкирии получат выплаты

Как сообщили в гострудинспекции, в злополучный день два слесаря аварийно-восстановительных работ 57 и 26 лет прибыли в дом по заявке «Запах газа в подъезде». Они перекрыли кран на газовом стояке в парадном и выявили квартиру, у которой была наибольшая концентрация газа. Затем они дождались хозяйку и поднялись с ней на второй этаж. Когда открыли дверь, раздался хлопок. Вероятно, газ воспламенился от случайной искры. Женщина погибла сразу, а двое следовавших за ней мужчин получили серьезные ожоги. Стали жертвами хлопка и последующего возгорания пять человек из соседних квартир — три женщины 38, 36 и 26 лет и две девочки 10 лет и одного года. Дети серьезно не пострадали — у годовалой малышки диагностировали сотрясение мозга, и она уже дома, а школьницу пока врачи держат под наблюдением.