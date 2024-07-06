Жильцы поврежденных в результате взрыва газа квартир в Башкирии получат выплаты

На минувшей неделе в одной из квартир в девятиэтажном доме № 150 на улице Артема в Стерлитамаке произошел взрыв скопившегося в квартире бытового газа.
Ударной волной убило 65-летнюю женщину, еще семь человек пострадали. Среди них было двое детей. 11 квартир в первом подъезде разрушило: вынесло входные железные двери, в трех покорежены несущие стены и выбиты окна. Из девятиэтажки эвакуировали более 80 человек.
Как сообщили в гострудинспекции, в злополучный день два слесаря аварийно-восстановительных работ 57 и 26 лет прибыли в дом по заявке «Запах газа в подъезде». Они перекрыли кран на газовом стояке в парадном и выявили квартиру, у которой была наибольшая концентрация газа. Затем они дождались хозяйку и поднялись с ней на второй этаж. Когда открыли дверь, раздался хлопок. Вероятно, газ воспламенился от случайной искры. Женщина погибла сразу, а двое следовавших за ней мужчин получили серьезные ожоги. Стали жертвами хлопка и последующего возгорания пять человек из соседних квартир — три женщины 38, 36 и 26 лет и две девочки 10 лет и одного года. Дети серьезно не пострадали — у годовалой малышки диагностировали сотрясение мозга, и она уже дома, а школьницу пока врачи держат под наблюдением.
Всех пятерых взрослых с ожогами различной степени сначала доставили в городскую больницу, позже четверых из них санавиацией перевезли в республиканский ожоговый центр в Уфу. У одной из женщин обширный ожог тела — более 70 процентов, она в тяжёлом состоянии. У слесарей, кроме ожогов, еще и рваные раны.
По факту произошедшего следком возбудил уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровью потребителей». Его расследование взял под личный контроль глава СКР Александр Бастрыкин.
— Сейчас назначены судебно-медицинские и взрывотехнические экспертизы, рассказал руководитель СО по Стерлитамаку Салават Хамидуллин. — В ближайшее время проведут строительно-технические экспертизы. Также эксперты оценят техническое состояние жилых помещений и самого подъезда.
По словам мэра Стерлитамака Рустема Газизова, все владельцы поврежденных квартир получат выплаты, а здание обследуют специалисты, чтобы определить степень его повреждений.
Председатель госкомитета РБ по ЧС Кирилл Первов рекомендовал жителям республики, у которых есть дома газовый баллон или сетевой газ, уделять этому вопросу большое внимание.
— Все газовые работы должны выполняться исключительно соответствующими организациями, — отмечает он. — И ни в коем случае нельзя оставлять без присмотра газовые приборы и плиты.
К сожалению, по его словам, в республике уже были случаи, когда бытовой газ становился причиной трагедий. Очень часто в подобных ситуациях особенно пожилые люди оставляют без присмотра газовые плиты, что может привести к пожару, утечке газа и в последующем — к хлопку.