Красноярец отдал мошенникам 8 млн, думая, что помогает в «секретной операции»

В июне 65-летнему мужчине пришло сообщение от его руководителя, который рассказал, что с ним должен связаться сотрудник Росфинмониторинга. Аккаунт начальника взломали, но красноярец ничего не заподозрил.
Мошенники позвонили, показали фейковые удостоверения, оружие и рассказали, что сотрудники банков воруют деньги. Нужно поймать этих работников. Для этого мужчине пришлось взять кредит на 4,5 млн рублей, чтобы проверить сотрудников.
После он взял еще 3,6 млн рублей. Как обычно, все деньги были переведены на «безопасный счет». В банках спрашивали, для чего мужчине такая сумма, он отвечал, что хочет приобрести квартиру.
Когда он рассказал о «секретной операции» жене, то понял, что его обманули.