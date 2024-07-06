В МО сообщили об уничтожении «Искандером» дивизиона С-300 ВСУ в Полтавской области

3 июля расчет оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М» нанес удар по аэродрому ВСУ в Кривом Роге Днепропетровской области. На видео, снятом с разведывательного дрона, показана украинская техника, расположенная на аэродроме Долгинцево. Также БПЛА запечатлел момент удара по месту стоянки самолетов. В результате атаки были уничтожены воздушные суда ВСУ.