Очевидцы сообщают о жутком ДТП с погибшим дорожным рабочим под Пермью

Очевидцы сообщают о жутком ДТП с погибшим мужчиной на автодороге у деревни Хмели Пермского округа 6 июля в телеграм-канале «ЧП ДТП Пермь».
На опубликованных пермяками видеокадрах — полицейские машины, два микроавтобуса, два легковых автомобиля и ГАЗель, за которой ведутся дорожные работы. Рядом лежит обезображенное тело погибшего мужчины, дорога залита кровью.
«Ничего не осталось от пацана», — комментирует голос за кадром.
В комментариях к видео очевидцы поясняют, что сбитый человек — дорожный рабочий. По их словам, во время инцидента пострадал не только он.
Сайт perm.aif.ru направил в МВД по Пермскому краю запрос об обстоятельствах случившегося.