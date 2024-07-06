Ричмонд
+27°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Очевидцы сообщают о жутком ДТП с погибшим дорожным рабочим под Пермью

По словам свидетелей, пострадал не только он.

Источник: Аргументы и факты

Очевидцы сообщают о жутком ДТП с погибшим мужчиной на автодороге у деревни Хмели Пермского округа 6 июля в телеграм-канале «ЧП ДТП Пермь».

На опубликованных пермяками видеокадрах — полицейские машины, два микроавтобуса, два легковых автомобиля и ГАЗель, за которой ведутся дорожные работы. Рядом лежит обезображенное тело погибшего мужчины, дорога залита кровью.

«Ничего не осталось от пацана», — комментирует голос за кадром.

В комментариях к видео очевидцы поясняют, что сбитый человек — дорожный рабочий. По их словам, во время инцидента пострадал не только он.

Сайт perm.aif.ru направил в МВД по Пермскому краю запрос об обстоятельствах случившегося.