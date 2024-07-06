«Забил ключом, а затем выражал семье соболезнования»: библиотекаря из Бурятии жестоко убили из-за 9 тысяч рублей

— С момента убийства прошло уже полтора года. Но мы до сих пор не можем прийти в себя после случившегося…
Ужасная трагедия, которая произошла с сотрудницей библиотеки 60-летней Светланой Исаевой в селе Бичура, что в Бурятии, потрясла своей жестокостью не только ее односельчан, но и всех жителей республики. По версии следствия, зимой 2022 года двое мужчин ночью забрались в ее дом в поисках денег и забили женщину металлическим ключом до смерти. Один из них был знакомым ее сына. Сейчас предполагаемых убийц ждет суд. Подробности — в материале КП-Иркутск.
— Мы со Светланой были в счастливом браке 33 года. Вырастили и воспитали двоих детей: сына и дочь. Им сейчас 34 и 28 лет, — рассказывает супруг погибшей Владимир Исаев. — Жена всю жизнь трудилась в библиотеке. Очень любила свою работу, организовала литературный клуб, проводила мероприятия для детей, ветеранов войны. Очень легко находила язык с людьми. Ее знали и любили многие жители поселка.
Владимир же посвятил себя работе в охотнадзоре, занимался борьбой с браконьерами. В 2016 году мужчине предложили сменить работу и перебраться в соседний регион — в Забайкальский край, где основан национальный парк «Чикой».
— Я согласился. Дочь на тот момент тоже уже перебралась жить в Иркутск, а сын Сергей чаще всего работал вахтовым методом, часто не бывал дома. Жена осталась в Бичуре. Но так как расстояние между нами составляло всего 145 километров, мы по выходным старались навещать друг друга. То я ездил домой, то она приезжала ко мне. Ходили в походы, выбирались куда-нибудь на природу. Жена очень любила это все. Так и жили. Планировали, что Светлана после нового года полностью уже переедет ко мне. Не успела…
9 декабря 2022 года Владимир возвращался из рабочей командировки в Чикой, когда ему позвонил муж сестры Светланы.
— Свету убили, — сообщил он. — Она не вышла с утра на работу, не отвечала на телефонные звонки. Коллеги забили тревогу, позвонили родным. Я поехал к вам домой, чтобы проверить, все ли в порядке. Увидел открытые ворота гаража и сразу почувствовал неладное. Прошел в дом и увидел страшную картину. Светлана лежит на полу в крови…
Владимир не мог поверить в услышанное. Бросил все дела и помчался в Бичуру. На месте уже работали следователи.
— Следователи установили, что неизвестные ночью перелезли через забор во двор. Входная дверь была закрыта на замок изнутри, но во внутрь можно попасть еще и через гараж. Они расшатали двери гаража, чтобы те открылись. По пути схватили массивный стальной ключ из моего ящика для инструментов и направились в дом…
Светлана, которая на тот момент уже спала, услышав шум, вышла из спальни навстречу незваным гостям. Они поочередно с силой нанесли ей несколько ударов ключом по голове. Спастись или дать отпор у женщины не было шансов. Она скончалась на месте происшествия.
— В доме было все перевернуто. Пропали деньги и имущество на сумму 9 тысяч рублей. Следов или каких-то улик преступников в доме не обнаружили. Они тщательно все убрали за собой. Соседи тоже ничего не слышали…
Проститься со Светланой Исаевой пришло очень много народу из Бичуры, некоторые даже приезжали из других сел. Жители недоумевали: кому именно нужно было лишать простую и беззащитную женщину жизни?
— Я сам долго искал ответ на этот вопрос. Думал, что может быть, кто-то из мести ко мне пошел на такое зверское преступление. Все-таки работа у меня особая. Или кто-то «залетный» был в нашем поселке. У следователей не было никаких зацепок…
Расследование длилось уже больше полугода, когда Владимира вызвали в Следственный комитет. Правоохранители сообщили, что нашли одного из вероятных убийц. Он уже дал признательные показания. Оказалось, что это давний знакомый сына супругов.
Сергей познакомился с Геннадием Рыкиным (имя изменено — прим. Редакции), когда они вместе добывали орех в тайге.
— После того, как вахта закончилась, Геннадий остался в Бичуре. Продолжал поддерживать отношения с сыном. Они с ним примерно одного возраста. Геннадий несколько раз бывал в нашем доме, знал его расположение и возможность входа внутрь через гараж. Света, конечно же, была с ним знакома и даже угощала за столом, когда они с сыном готовили технику для заезда в тайгу. Как я узнал, в ту ночь он выпивал вместе со своим 38-летним знакомым, который тоже из Бичуры. Ему нужны были деньги, чтобы выплатить моральный ущерб пострадавшему, которого он ранее ударил металлическим предметом и с которым у него ранее произошел конфликт…
Владимир рассказывает, что Геннадий знал о том, что его знакомый Сергей часто ездит на вахты, поэтому мог предположить, что в доме хранятся деньги или орех, который возможно перепродать. Мужчина уверен, узнав о том, что сына в тот вечер нет в Бичуре, а в доме находится только Светлана, тот вместе со знакомым и спланировал преступление.
— Думаю, они шли, чтобы убить ее. Поэтому и вооружились ключом. Хотя в гараже хранились хорошие электроинструменты, которые по идее можно было украсть и продать. Может не хотели возиться с этим. Действовали умышленно и хладнокровно. Работали в перчатках, после убийства замели все следы за собой, затем сожгли одежду, в которой они были, а пепел выбросили. А на утро после совершения ночного преступления он вовремя явился на судебное заседание и вел себя как ни в чем не бывало…
После случившегося Геннадий уехал на некоторое время из Бичуры. А затем вернулся и продолжал обычную жизнь.
— Он примерно через неделю позвонил сыну, чтобы выразить свои «искренние соболезнования», — рассказывает Владимир. — Конечно, когда мы узнали о том, кто мог убить Свету, мы были в шоке. Через несколько месяцев, уже под конец 2023 года следователи задержали и его предполагаемого подельника. Я видел Геннадия во время проведения следственного эксперимента. Но я не услышал от него никакого раскаяния или извинений…
Как рассказали в СУ СК по Республике Бурятия, в настоящее время следователи собрали достаточную доказательную базу и уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.
— В Бичуру я периодически приезжаю навещать своих родственников, а вот в собственный дом, который мы построили с женой, заходить очень тяжело. Я очень благодарен всем односельчанам, которые откликнулись на наше горе и помогали в трудное для нас время слово и делом. Благодарен правоохранителям за проведение огромной работы в этом сложном для раскрытия преступления. Надеюсь, что виновных ждет самое суровое наказание…