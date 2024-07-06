«Забил ключом, а затем выражал семье соболезнования»: библиотекаря из Бурятии жестоко убили из-за 9 тысяч рублей

— После того, как вахта закончилась, Геннадий остался в Бичуре. Продолжал поддерживать отношения с сыном. Они с ним примерно одного возраста. Геннадий несколько раз бывал в нашем доме, знал его расположение и возможность входа внутрь через гараж. Света, конечно же, была с ним знакома и даже угощала за столом, когда они с сыном готовили технику для заезда в тайгу. Как я узнал, в ту ночь он выпивал вместе со своим 38-летним знакомым, который тоже из Бичуры. Ему нужны были деньги, чтобы выплатить моральный ущерб пострадавшему, которого он ранее ударил металлическим предметом и с которым у него ранее произошел конфликт…