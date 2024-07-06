Четыре человека пострадали в утреннем столкновении на омской трассе

«Прибывшими госавтоинспекторами предварительно установлено, что водитель автомобиля “Хонда”, женщина 1964 г.р., двигаясь по автодороге “Омск-Тара” на перекрестке неравнозначных дорог не предоставила преимущество в движении и допустила столкновение с автомобилем “Пежо” под управлением мужчины 1946 г.р.», — говорится в официальном сообщении.
В результате аварии пострадали двое взрослых и вое детей — это 76-летний водитель «Пежо», а также его пассажиры, 51-летняя и девочки 11-ти и 9-ти лет, добавили в пресс-службе.
По факту аварии проводится проверка.