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Четыре человека пострадали в утреннем столкновении на омской трассе

Около 08:30 часов утра субботы, 6 июля 2024 года, произошло столкновение двух автомобилей в Большереченском районе Омской области, в результате которого пострадали четыре человека, рассказали в пресс-службе правоохранительных органов.

Источник: ГУ МВД

«Прибывшими госавтоинспекторами предварительно установлено, что водитель автомобиля “Хонда”, женщина 1964 г.р., двигаясь по автодороге “Омск-Тара” на перекрестке неравнозначных дорог не предоставила преимущество в движении и допустила столкновение с автомобилем “Пежо” под управлением мужчины 1946 г.р.», — говорится в официальном сообщении.

В результате аварии пострадали двое взрослых и вое детей — это 76-летний водитель «Пежо», а также его пассажиры, 51-летняя и девочки 11-ти и 9-ти лет, добавили в пресс-службе.

По факту аварии проводится проверка.