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Во Владивостоке наградили мужчину, задержавшего грабителя ювелирного магазина

Виктору Калечину вручили благодарственное письмо от полиции.

Источник: ГУ МВД

Во Владивостоке начальник отдела полиции Ленинского района полковник полиции Алексей Мельничук вручил благодарственное письмо 31-летнему Виктору Калечину, который помог задержать грабителя ювелирного магазина. Мужчина обезвредил преступника и держал его, пока не приехали сотрудники Росгвардии, сообщает «Комсомольская правда — Владивосток» со ссылкой на УМВД России по Приморскому краю.

Ювелирный магазин, расположенный на улице Трамвайной во Владивостоке, пытались ограбить в конце июня этого года. Парень 22-х лет разбил три витрины и пытался вытащить из них украшения, несмотря на сопротивление сотрудников.

На помощь персоналу пришел Виктор Калечин, который смог обезвредить преступника и задержать его.

На ранее судимого грабителя завели дело о покушении на грабеж и заключили его под стражу.