Во Владивостоке наградили мужчину, задержавшего грабителя ювелирного магазина

Во Владивостоке начальник отдела полиции Ленинского района полковник полиции Алексей Мельничук вручил благодарственное письмо 31-летнему Виктору Калечину, который помог задержать грабителя ювелирного магазина. Мужчина обезвредил преступника и держал его, пока не приехали сотрудники Росгвардии, сообщает «Комсомольская правда — Владивосток» со ссылкой на УМВД России по Приморскому краю.
Ювелирный магазин, расположенный на улице Трамвайной во Владивостоке, пытались ограбить в конце июня этого года. Парень 22-х лет разбил три витрины и пытался вытащить из них украшения, несмотря на сопротивление сотрудников.
На помощь персоналу пришел Виктор Калечин, который смог обезвредить преступника и задержать его.
На ранее судимого грабителя завели дело о покушении на грабеж и заключили его под стражу.