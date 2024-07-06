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С компании, связанной с делом Иванова, хотят взыскать 17 миллионов рублей

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба требует взыскать 17 миллионов рублей с ООО «Олимпситистрой», которая фигурирует в деле экс-замминистра Минобороны Тимура Иванова, сообщается в исковом заявлении, которое есть в распоряжении РИА Новости.

Источник: © РИА Новости

«Принять исковое заявление Федеральной антимонопольной службы к ООО “Олимпситистрой” о взыскании в федеральный бюджет ущерба 17 миллионов рублей», — сказано с документе.

Заявление принято к производству. Судебное заседание в Арбитражном суде Москвы назначено на 12 августа.

Президентом компании «Олимпситистрой» является Александр Фомин, его обвиняют в даче взятки Тимуру Иванову.

По версии следствия, Фомин оказывал Иванову, бизнесмену Сергею Бородину и иным лицам услуги имущественного характера в виде освобождения от обязанности оплатить товары, работы и услуги, связанные с ремонтом или реконструкцией здания, он обвиняется в даче взятки (ч. 5 ст. 291 УК РФ).

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