С компании, связанной с делом Иванова, хотят взыскать 17 миллионов рублей

«Принять исковое заявление Федеральной антимонопольной службы к ООО “Олимпситистрой” о взыскании в федеральный бюджет ущерба 17 миллионов рублей», — сказано с документе.
Заявление принято к производству. Судебное заседание в Арбитражном суде Москвы назначено на 12 августа.
Президентом компании «Олимпситистрой» является Александр Фомин, его обвиняют в даче взятки Тимуру Иванову.
По версии следствия, Фомин оказывал Иванову, бизнесмену Сергею Бородину и иным лицам услуги имущественного характера в виде освобождения от обязанности оплатить товары, работы и услуги, связанные с ремонтом или реконструкцией здания, он обвиняется в даче взятки (ч. 5 ст. 291 УК РФ).