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Жителя Нижнеилимского района осудили за хранение боеприпасов и оружия

В Нижнеилимском районном суде огласили приговор в отношении местного жителя, который 11 лет незаконно хранил винтовку и патроны.

Источник: AP 2023

Оружие и боеприпасы мужчина нашёл в кладовке дома умершего друга, сообщила пресс-служба суда.

В 2012 году обвиняемый, разбирая вещи умершего друга, нашёл в кладовке спортивно-охотничью винтовку, патроны и банку пороха. Позднее он приобрёл ещё две банки пороха. Всё это добро мужчина хранил у себя дома. В августе 2023 году оружие и боеприпасы нашли и изъяли сотрудники полиции.

Мужчина полностью признал свою вину и сообщил, что винтовку брал в лес для защиты от медведей. Суд признал его виновным и приговорил к трём годам лишения свободы условно, а также оштрафовал на пять тысяч рублей.