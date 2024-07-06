Жителя Нижнеилимского района осудили за хранение боеприпасов и оружия

В 2012 году обвиняемый, разбирая вещи умершего друга, нашёл в кладовке спортивно-охотничью винтовку, патроны и банку пороха. Позднее он приобрёл ещё две банки пороха. Всё это добро мужчина хранил у себя дома. В августе 2023 году оружие и боеприпасы нашли и изъяли сотрудники полиции.