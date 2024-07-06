Минчанин разбил в ДТП угнанный Ford начальника, а сбегая, оставил там документы

В милицию обратился владелец машины. И выяснилось, что накануне в его квартире ночевал 36-летний подчиненный со своим братом. Утром, пока минчанин еще спал, гость взял ключи от его «Форда» и пошел в авто с братом, чтобы послушать музыку. Сидя в машине, фигурант решил покатать брата по городу. Но в одном из жилых домов при заезде он не справился с управлением и совершил ДТП.