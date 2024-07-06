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Минчанин разбил в ДТП угнанный Ford начальника, а сбегая, оставил там документы

Житель Минска угнал машину начальника и попал на ней в аварию.

Источник: Комсомольская правда

В Минске мужчина угнал машину начальника, попал на ней в ДТП, а сбегая с места аварии, забыл в салоне телефон и свои документы. Подробности рассказали в ГУВД Мингорисполкома.

В милицию обратился владелец машины. И выяснилось, что накануне в его квартире ночевал 36-летний подчиненный со своим братом. Утром, пока минчанин еще спал, гость взял ключи от его «Форда» и пошел в авто с братом, чтобы послушать музыку. Сидя в машине, фигурант решил покатать брата по городу. Но в одном из жилых домов при заезде он не справился с управлением и совершил ДТП.

Фигурант сбежал с места аварии, однако забыл в машине свои документы и мобильный телефон. Правоохранители задержали мужчину. Он ранее был судим и не имеет права управления транспортным средством. Ему инкриминируют угон.