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Почти восемь лет приморец хранил взрывное устройство как сувенир

Хорольский суд назначил пять лет лишения свободы условно и штраф 20 тысяч рублей.

Источник: AP 2023

Хорольский районный суд назначил наказание в виде лишения свободы условно и штраф в 20 тысяч рублей за незаконное хранение взрывоопасного предмета в жилом доме. Житель Приморского края нашел гранату с взрывателем и отнес домой. «Зажигательный сувенир» хранился в квартире до изъятия полицией., сообщает ИА PrimaMedia.

В октябре 2016 года мужчина, находясь в районе карьера поселка Ярославский, нашел деревянный ящик с различными предметами, которые привез к себе домой. Перебирая содержимое ящика, он обнаружил гранату и взрыватель для гранаты, которые потом хранил в гараже. Но в марте 2024 года перенес ящик с взрывным устройством в квартиру, где хранил на полке шкафа как сувенир до момента обнаружения и изъятия сотрудниками полиции.

Хорольский районный суд признал подсудимого виновным по ч. 1 ст. 222.1 УК РФ и назначил ему наказание — 5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год, с возложением дополнительных обязанностей и штрафом в размере 20 тысяч рублей.