В Дзержинском районе сотрудники МЧС помогли найти заблудившегося в лесу подростка

Как рассказали в МЧС, инцидент произошел 5 июля в вечером. В службу 101 поступило сообщение о том, что требуется помощь в поиске ребенка в лесу вблизи д. Скородное Дзержинского района. Как оказалось, подросток с дедушкой и бабушкой пошел в лес за грибами. В определенный момент внук пропал из виду. Родственники обратились в службу спасения.



В поисках приняли участие 17 единиц техники, 109 человек — работники МЧС, РОВД, лесхоза, местные жители.



Спустя чуть более часа спасатели обнаружили подростка вблизи железнодорожной станции Мезиновка. В медпомощи подросток не нуждался.