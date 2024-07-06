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В Дзержинском районе сотрудники МЧС помогли найти заблудившегося в лесу подростка

6 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Дзержинском районе в лесу потерялся подросток, его отыскали с помощью МЧС. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе ведомства.

Как рассказали в МЧС, инцидент произошел 5 июля в вечером. В службу 101 поступило сообщение о том, что требуется помощь в поиске ребенка в лесу вблизи д. Скородное Дзержинского района. Как оказалось, подросток с дедушкой и бабушкой пошел в лес за грибами. В определенный момент внук пропал из виду. Родственники обратились в службу спасения.

В поисках приняли участие 17 единиц техники, 109 человек — работники МЧС, РОВД, лесхоза, местные жители.

Спустя чуть более часа спасатели обнаружили подростка вблизи железнодорожной станции Мезиновка. В медпомощи подросток не нуждался.