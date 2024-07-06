В Белоруссии у границы с Литвой задержали вторую группу нарушителей

Отмечается, что местные жители, в том числе неработающие, подозреваются в нарушении границы с Литвой с применением квадрокоптера. В ходе осмотра жилых и нежилых построек обнаружено и изъято четыре беспилотника мультироторного типа, 66 аккумуляторных батарей к ним, зарядные станции, пульты управления и иные комплектующие к БПЛА, тепловизор, четыре GPS-компаса и смартфон.