В Белоруссии у границы с Литвой задержали вторую группу нарушителей

МИНСК, 6 июл — РИА Новости. Вторую за неделю группу нарушителей задержали в Белоруссии у границы с Литвой, у них были изъяты беспилотники и комплектующие к ним, сообщил в субботу госпогранкомитет республики.
Ранее в ведомстве сообщили, что 2 июля в Вороновском районе задержали группу лиц, изъяты в том числе девять GPS-трекеров, четыре аккумуляторные батареи, два прибора ночного видения, две радиостанции, четыре водолазных костюма.
«Незаконную деятельность второй с начала недели группы злоумышленников пресекли на границе с Литвой… Днем 5 июля в одном из населенных пунктов Вороновского района… лидские пограничники при силовой поддержке сотрудников отряда специального назначения “Тайфун” внутренних войск МВД… задержали группу лиц», — говорится в сообщении.
Отмечается, что местные жители, в том числе неработающие, подозреваются в нарушении границы с Литвой с применением квадрокоптера. В ходе осмотра жилых и нежилых построек обнаружено и изъято четыре беспилотника мультироторного типа, 66 аккумуляторных батарей к ним, зарядные станции, пульты управления и иные комплектующие к БПЛА, тепловизор, четыре GPS-компаса и смартфон.
«В настоящее время проводятся дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия для установления всех фактов противоправных действий злоумышленников», — говорится в сообщении.