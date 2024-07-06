22 человека попали в больницу из-за отравления в кафе в Бурятии

Напомним, в Иркутской области продолжается расследование уголовного дела о массовом отравлении гостей кафе-бара. Число пострадавших из-за горе-поваров возросло до 32 человек. Каждый из них посещал одно и то же заведение в Центральном районе Братска, а после жаловался на рвоту, повышенную температуру и боли в животе. За состоянием 31 пациента наблюдают медики, 8 из них — дети.