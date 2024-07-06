22 человека попали в больницу из-за отравления в кафе в Бурятии

Желание вкусно поесть обернулось обращением в больницу для 22 жителей республики Бурятии, в том числе 13 детей и подростков. У всех наблюдаются признаки острого гастроэнтерита. Массовое отравление зафиксировали в городе Гусиноозерске. По предварительным данным, причиной стали роллы, приготовленные в одном из местных кафе.
— По результатам первичного обследования госпитализировано 10 человек, из них 8 детей, остальные пациенты находятся на амбулаторном лечении, — сообщают в пресс-службе республиканской прокуратуры. — Гусиноозерской межрайонной прокуратурой по сообщениям о случае массового кишечного заболевания проводится проверка.
Правоохранители проверят соблюдались ли в заведении санитарно-эпидемиологические требования. Также на контроле находятся ход и результаты проверки, проводимой специалистами Роспотребнадзора.
Напомним, в Иркутской области продолжается расследование уголовного дела о массовом отравлении гостей кафе-бара. Число пострадавших из-за горе-поваров возросло до 32 человек. Каждый из них посещал одно и то же заведение в Центральном районе Братска, а после жаловался на рвоту, повышенную температуру и боли в животе. За состоянием 31 пациента наблюдают медики, 8 из них — дети.