Умерла одна из первых ведущих программы «Время» Аза Лихитченко

В возрасте 86 лет умерла народная артистка РСФСР, диктор и телеведущая Аза Лихитченко, сообщили в эфире «Первого канала». При этом причину смерти не уточнили. Народная артистка РСФСР окончила Школу-студию МХАТ и сыграла в нескольких фильмах-спектаклях, но затем ушла на телевидение, где проработала до начала 1990-х.