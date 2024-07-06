Ричмонд
+26°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Умерла одна из первых ведущих программы «Время» Аза Лихитченко

В возрасте 86 лет умерла народная артистка РСФСР, диктор и телеведущая Аза Лихитченко, сообщили в эфире «Первого канала». При этом причину смерти не уточнили. Народная артистка РСФСР окончила Школу-студию МХАТ и сыграла в нескольких фильмах-спектаклях, но затем ушла на телевидение, где проработала до начала 1990-х.

Источник: Василий Егоров/ТАСС

Лихитченко в 1960-х начала работать на Гостелерадио СССР, была диктором Центрального телевидения, затем стала одной из первых ведущих информационной программы «Время»; работала диктором до 1993 года.

Аза Лихитченко родилась в 1937 году в Москве, в 1959-м окончила Школу-студию МХАТ. Ее однокурсниками были актеры Владимир Высоцкий и Валентин Никулин.

По окончании учебы Лихитченко приняли в Севастопольский русский драматический театр. Она сыграла в нескольких фильмах-спектаклях, но затем ушла на телевидение.