Умерла одна из первых ведущих программы «Время» Аза Лихитченко

Лихитченко в 1960-х начала работать на Гостелерадио СССР, была диктором Центрального телевидения, затем стала одной из первых ведущих информационной программы «Время»; работала диктором до 1993 года.
Аза Лихитченко родилась в 1937 году в Москве, в 1959-м окончила Школу-студию МХАТ. Ее однокурсниками были актеры Владимир Высоцкий и Валентин Никулин.
По окончании учебы Лихитченко приняли в Севастопольский русский драматический театр. Она сыграла в нескольких фильмах-спектаклях, но затем ушла на телевидение.