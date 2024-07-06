Двухлетний мальчик утонул в пруду в Мядельском районе

В МЧС напомнили, что детям нельзя купаться без присмотра взрослых, баловаться на воде, прыгать с причалов и берегов. Также запрещено подавать ложные сигналы о помощи, плавать на надувных матрасах и автокамерах, цепляться за лодки и сидеть на их борту. Не стоит нырять в незнакомых местах, заплывать за буйки, купаться на необорудованных пляжах.