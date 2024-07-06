Двухлетний мальчик утонул в пруду в Мядельском районе

МИНСК, 6 июл — Sputnik. Маленький мальчик утонул в искусственном пруду в Мядельском районе, сообщили в пресс-службе МЧС Беларуси.
Трагический случай произошел в пятницу, 5 июля, информация о нем поступила местным спасателям в 20:48.
«Родителями из воды извлечен мальчик 2022 года рождения, смерть которого была констатирована медицинскими работниками в учреждении здравоохранения», — говорится в сообщении.
По данным МЧС, водоем, в котором утонул ребенок, небольшой — 10 на 15 метров, но глубокий — до двух метров. Он находится на территории частного домовладения в деревне Кулики.
По информации ОСВОД, с начала 2024 год в Беларуси утонули уже 165 человек, в том числе только в июне девять детей. Последний несчастный случай произошел в Ельске 29 июня: там в детском надувном бассейне во дворе дома утонул годовалый малыш.
В МЧС напомнили, что детям нельзя купаться без присмотра взрослых, баловаться на воде, прыгать с причалов и берегов. Также запрещено подавать ложные сигналы о помощи, плавать на надувных матрасах и автокамерах, цепляться за лодки и сидеть на их борту. Не стоит нырять в незнакомых местах, заплывать за буйки, купаться на необорудованных пляжах.