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16-летний подросток на мотоцикле столкнулся с иномаркой в Нижнеудинске

Пострадавшего парня доставили в больницу.

Источник: Комсомольская правда

Ночью 5 июля в Нижнеудинске произошло ДТП с участием подростка. 16-летний парень ехал на мотоцикле «Мотолэнд» по улице Масловского, когда произошло столкновение с иномаркой «Тойота Камри». Несовершеннолетнего водителя доставили в больницу с травмами. Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.

— Причины и условия произошедшего устанавливаются, — комментируют в ведомстве. — Нижнеудинская межрайонная прокуратура поставила на контроль ход и результаты проверочных мероприятий, организованных сотрудниками полиции. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

Напомним, трагедия произошла в Еравнинском районе Бурятии днем 5 июля. В селе Исинга автомобиль «УАЗ Патриот» вылетел с дороги, перевернулся и задел электроопору. В этот момент внутри находились 15 человек. Водитель погиб на месте.