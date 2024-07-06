16-летний подросток на мотоцикле столкнулся с иномаркой в Нижнеудинске

Ночью 5 июля в Нижнеудинске произошло ДТП с участием подростка. 16-летний парень ехал на мотоцикле «Мотолэнд» по улице Масловского, когда произошло столкновение с иномаркой «Тойота Камри». Несовершеннолетнего водителя доставили в больницу с травмами. Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.
— Причины и условия произошедшего устанавливаются, — комментируют в ведомстве. — Нижнеудинская межрайонная прокуратура поставила на контроль ход и результаты проверочных мероприятий, организованных сотрудниками полиции. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
Напомним, трагедия произошла в Еравнинском районе Бурятии днем 5 июля. В селе Исинга автомобиль «УАЗ Патриот» вылетел с дороги, перевернулся и задел электроопору. В этот момент внутри находились 15 человек. Водитель погиб на месте.