16-летний подросток на мотоцикле столкнулся с иномаркой в Нижнеудинске

Ночью 5 июля в Нижнеудинске произошло ДТП с участием подростка. 16-летний парень ехал на мотоцикле «Мотолэнд» по улице Масловского, когда произошло столкновение с иномаркой «Тойота Камри». Несовершеннолетнего водителя доставили в больницу с травмами. Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.