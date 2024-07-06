Из горящей многоэтажки в ЖК «Грин парк» в Воронеже эвакуировали 47 человек

В ночь на субботу, 6 июля, пожар вспыхнул в квартире на 16-м этаже дома в ЖК «Грин парк». Об этом очевидцы рассказали в социальных сетях и опубликовали фото с места происшествия. В пресс-службе ГУ МЧС по Воронежской области, в свою очередь, сообщили, что из многоквартирного дома на Московском проспекте эвакуировали 47 человек. Обошлось без пострадавших.
Сообщение о пожаре в двухкомнатной квартире на 16-м этаже поступило на пульт дежурного в 2:01 субботы, 6 июля. В коридоре огонь повредил мебель на площади 5 кв. м. Пожар удалось ликвидировать в 2:15.
В начале июня пожар произошел в Центральном районе Воронежа в частном секторе на улице Художника Бучкури. Загорелись хозяйственные постройки. Пожарным удалось остановить распространение огня и отстоять ближайшие жилые дома. Обошлось без пострадавших.