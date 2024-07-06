В Ростове-на-Дону после ДТП загорелся автомобиль, есть пострадавший

В Ростове-на-Дону при столкновении двух иномарок пострадал 35-летний водитель. Об этом сообщили в УГИБДД по Ростовской области. Происшествие случилось вечером 5 июля на проспекте Шолохова.
По предварительной информации ведомства, 35-летний водитель «Хендэ Солярис», не выдержал безопасную дистанцию и врезался с двигающимся в попутном направлении «Омода С5». За рулем второй иномарки находился 37-летний водитель. От сильного удара первую легковушку отбросило в опору ЛЭП. После чего машина загорелась.
— В результате ДТП пострадал водитель автомобиля «Хендэ Солярис». Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего, — говорится в сообщении.