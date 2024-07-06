В Ростове-на-Дону после ДТП загорелся автомобиль, есть пострадавший

По предварительной информации ведомства, 35-летний водитель «Хендэ Солярис», не выдержал безопасную дистанцию и врезался с двигающимся в попутном направлении «Омода С5». За рулем второй иномарки находился 37-летний водитель. От сильного удара первую легковушку отбросило в опору ЛЭП. После чего машина загорелась.