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В Ростове-на-Дону после ДТП загорелся автомобиль, есть пострадавший

В Ростове на проспекте Шолохова в ДТП пострадал водитель иномарки.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону при столкновении двух иномарок пострадал 35-летний водитель. Об этом сообщили в УГИБДД по Ростовской области. Происшествие случилось вечером 5 июля на проспекте Шолохова.

По предварительной информации ведомства, 35-летний водитель «Хендэ Солярис», не выдержал безопасную дистанцию и врезался с двигающимся в попутном направлении «Омода С5». За рулем второй иномарки находился 37-летний водитель. От сильного удара первую легковушку отбросило в опору ЛЭП. После чего машина загорелась.

— В результате ДТП пострадал водитель автомобиля «Хендэ Солярис». Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего, — говорится в сообщении.