В Дагестане снова задержали экс-главу Сергокалинского района Омарова

23 июня в Дербенте и Махачкале вооруженные боевики напали на синагоги и церкви и обстреляли пост ДПС, а затем скрылись на автомобиле. В ходе контртеррористической операции преступников ликвидировали: в Дербенте были нейтрализованы двое, в Махачкале — трое. Личности причастных к теракту также установили. Среди ликвидированных боевиков был 31-летний сын Омарова Осман. По информации Верховного суда Дагестана, преступную группу для совершения терактов в республике создал человек, инициалы и фамилия которого совпадают с именем сына экс-главы Сергокалинского района.