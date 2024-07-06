В Башкирии пьяная женщина за рулем устроила смертельное ДТП

Авария произошла на 134 км дороги Чишмы-Аксеново-Киргиз-Мияки. Предварительно, столкнулись встречные «Лада Калина» под управлением 33-летней женщины и «Skoda Rapid», за рулем которой находился 61-летний мужчина.
В результате ДТП 35-летний пассажир отечественного автомобиля скончался. Он являлся мужем водителя. Известно, что женщина находилась за рулем в пьяном состоянии. Ее освидетельствование показало наличие 0.402 алкоголя в выдыхаемом воздухе.
Сейчас на месте работают сотрудники ГАИ. Подробности аварии уточняются.