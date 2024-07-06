Мужчина погиб, перебегая КАД. Его сбили дважды

Попытка перебежать кольцевую автодорогу в Красногвардейском районе Петербурга обернулась гибелью для полуночного пешехода. Об этом стало известно «Фонтанке» 6 июля.
Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, авария произошла на 35-м километре КАД незадолго до полуночи. По предварительным данным, 31-летний мужчина угодил под колёса Geely Tugella, переходя дорогу в неположенном месте. Следом на него наехал попутный BMW 328.
По информации «Фонтанки», на месте от полученных травм погиб житель Невского района.