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Мужчина погиб, перебегая КАД. Его сбили дважды

В Петербурге на КАД дважды сбили пешехода, перебегавшего дорогу.

Попытка перебежать кольцевую автодорогу в Красногвардейском районе Петербурга обернулась гибелью для полуночного пешехода. Об этом стало известно «Фонтанке» 6 июля.

Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, авария произошла на 35-м километре КАД незадолго до полуночи. По предварительным данным, 31-летний мужчина угодил под колёса Geely Tugella, переходя дорогу в неположенном месте. Следом на него наехал попутный BMW 328.

По информации «Фонтанки», на месте от полученных травм погиб житель Невского района.