Мужчина погиб, перебегая КАД. Его сбили дважды

Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, авария произошла на 35-м километре КАД незадолго до полуночи. По предварительным данным, 31-летний мужчина угодил под колёса Geely Tugella, переходя дорогу в неположенном месте. Следом на него наехал попутный BMW 328.