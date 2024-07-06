Аэропорт «Шереметьево» предупредил о корректировке графика полетов

"В период мощного ливневого фронта и грозовой активности в зоне аэропорта согласно действующим регламентам и в целях безопасности пассажиров были введены временные ограничения на обслуживание вылетающих воздушных судов и пассажиров на аэродроме. Решения о прилете и вылете принимались непосредственно командирами воздушных судов, действующими исключительно в целях безопасности пассажиров.