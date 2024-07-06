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Аэропорт «Шереметьево» предупредил о корректировке графика полетов

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. После прошедшего по московскому региону урагана возможны корректировки в расписании рейсов в «Шереметьево», аэропорт вводил временные ограничения согласно регламенту, сообщили РИА Новости в пресс-службе авиагавани.

Источник: © РИА Новости

"В период мощного ливневого фронта и грозовой активности в зоне аэропорта согласно действующим регламентам и в целях безопасности пассажиров были введены временные ограничения на обслуживание вылетающих воздушных судов и пассажиров на аэродроме. Решения о прилете и вылете принимались непосредственно командирами воздушных судов, действующими исключительно в целях безопасности пассажиров.

«На текущий момент возможны корректировки в расписании авиаперевозчиков», — рассказала представитель аэропорта.