12-летняя девочка-пассажир пострадала в ДТП с двумя иномарками под Черемхово

12-летняя девочка пострадала при столкновении двух иномарок под Черемхово. «Тойота Карина» и «Субару Легаси» столкнулись на 17 км автотрассы «Жмурово-Парфеново-Средний Улус». Ребенок в момент ДТП находился в салоне одной из иномарок. Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.