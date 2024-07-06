12-летняя девочка-пассажир пострадала в ДТП с двумя иномарками под Черемхово

12-летняя девочка пострадала при столкновении двух иномарок под Черемхово. «Тойота Карина» и «Субару Легаси» столкнулись на 17 км автотрассы «Жмурово-Парфеново-Средний Улус». Ребенок в момент ДТП находился в салоне одной из иномарок. Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.
— Пострадавшей оказана медицинская помощь. Причины и условия произошедшего, а также тяжесть телесных повреждений, полученных несовершеннолетней, устанавливаются, — комментируют в ведомстве. — Прокуратура Черемхово поставила на контроль ход и результаты проверочных мероприятий, организованных сотрудниками полиции.
При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.
Напомним, ночью 5 июля в Нижнеудинске произошло ДТП с участием подростка. 16-летний парень ехал на мотоцикле «Мотолэнд» по улице Масловского, когда произошло столкновение с иномаркой «Тойота Камри». Несовершеннолетнего водителя доставили в больницу с травмами.