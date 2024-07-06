В Киргизии у готовивших госпереворот изъяли оружия и 250 тысяч патронов

«В результате проведенных обысков по месту жительства и в транспортных средствах, используемых рядом членов деструктивной группировки, планировавшей захватить власть с применением силы путем организации массовых беспорядков и дестабилизации общественно-политической ситуации в стране, были обнаружены 50 единиц оружия, 20 пистолетов, 255 тысяч единиц боеприпасов», — говорится в сообщении.