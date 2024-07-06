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В Киргизии у готовивших госпереворот изъяли оружия и 250 тысяч патронов

БИШКЕК, 6 июл — РИА Новости. У готовивших госпереворот в Киргизии граждан изъято 70 единиц оружия и 255 тысяч патронов, сообщили журналистам в субботу в пресс-службе госкомитета нацбезопасности республики.

Источник: AP 2023

«В результате проведенных обысков по месту жительства и в транспортных средствах, используемых рядом членов деструктивной группировки, планировавшей захватить власть с применением силы путем организации массовых беспорядков и дестабилизации общественно-политической ситуации в стране, были обнаружены 50 единиц оружия, 20 пистолетов, 255 тысяч единиц боеприпасов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что также изъяты 200 комплектов формы сотрудников правоохранительных органов, 38 бронежилетов, два дрона, рации, самодельные взрывчатые вещества, экстремистская литература и другие предметы.

«Кроме того, при обыске были обнаружены личные документы ряда граждан, в том числе военный билет, принадлежащий депутату Жогорку Кенеша (парламента — ред.) Кыргызстана Марлену Маматалиеву. В настоящее время по данному факту проводятся дополнительные следственные и оперативные мероприятия», — уточнили в ведомстве.

Накануне госкомитет сообщил о задержании группы из пяти человек, которые готовили госпереворот в республике.