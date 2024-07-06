ВС РФ нанесли удары по складу и стоянке Bayraktar на аэродромах Украины

До этого, 3 июля, в ходе аналогичного удара по аэродрому Полтава был уничтожен боевой вертолет ВСУ Ми-24 и автомобили украинских войск. За день этого российские военные уничтожили пять и повредили два украинских самолета Су-27 при ударе высокоточным оружием. Также средства противовоздушной обороны РФ сбили в зоне воздушные суда МиГ-29 и Су-27 ВСУ.