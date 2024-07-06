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Российская ПВО за сутки сбила три украинских ракеты Storm Shadow

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили три украинские ракеты Storm Shadow, 55 беспилотников и другие цели, сообщили в субботу в пресс-службе Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Средствами противовоздушной обороны сбиты три крылатые ракеты воздушного базирования Storm Shadow производства Великобритании, противорадиолокационная ракета HARM производства США, управляемая авиационная бомба Hammer производства Франции, три реактивных снаряда HIMARS производства США и 55 беспилотных летательных аппаратов», — говорится в сообщении.

Всего с начала спецоперации было уничтожено 626 украинских военных самолетов, 277 вертолетов, 27 283 беспилотных летательных аппарата, 539 зенитных ракетных комплексов, 16 513 танков и других боевых бронированных машин, 1365 боевых машин реактивных систем залпового огня, 11 456 орудий полевой артиллерии и минометов, 23 378 единиц специальной военной автомобильной техники.