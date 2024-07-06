Российская ПВО за сутки сбила три украинских ракеты Storm Shadow

Всего с начала спецоперации было уничтожено 626 украинских военных самолетов, 277 вертолетов, 27 283 беспилотных летательных аппарата, 539 зенитных ракетных комплексов, 16 513 танков и других боевых бронированных машин, 1365 боевых машин реактивных систем залпового огня, 11 456 орудий полевой артиллерии и минометов, 23 378 единиц специальной военной автомобильной техники.