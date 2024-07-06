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Житель Кобринского района получил ожоги при тушении газового водонагревателя

6 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Житель Кобринского района получил ожоги при тушении газового водонагревателя. Об этом БЕЛТА сообщили в МЧС.

Как рассказали в ведомстве, 5 июля в медучреждение обратился мужчина 1977 года рождения. Оказалось, что он получил ожоги при самостоятельном тушении загорания газового водонагревателя в жилом доме в д. Островляны. После оказания медицинской помощи мужчина направлен на амбулаторное лечение.

Причину пожара устанавливают специалисты.

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