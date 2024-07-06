«В лесу внук пропал из виду». Школьник потерялся в лесном массиве в Дзержинском районе

Сообщение в дежурную службу поступило в 19.30 часов 5 июля. Сообщалось, что вблизи деревни Скородное мальчик с дедушкой и бабушкой пошел в лес за грибами. Но в какой-то момент супруги потеряли внука из виду, не смогли его найти сами и позвонили в МЧС.