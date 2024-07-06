Ричмонд
+25°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«В лесу внук пропал из виду». Школьник потерялся в лесном массиве в Дзержинском районе

МЧС, милиция, лесники и жители искали пропавшего ребенка в лесу под Дзержинском.

Источник: Комсомольская правда

В Дзержинском районе спасатели, милиция, работники лесхоза и неравнодушные граждане искали заблудившегося в лесу ребенка. Подробности рассказали в Минском областном управлении МЧС.

Сообщение в дежурную службу поступило в 19.30 часов 5 июля. Сообщалось, что вблизи деревни Скородное мальчик с дедушкой и бабушкой пошел в лес за грибами. Но в какой-то момент супруги потеряли внука из виду, не смогли его найти сами и позвонили в МЧС.

В поисковой операции задействовали сотрудников МЧС и РОВД, работников лесхоза, помогали также неравнодушные местные жители.

— В поисках ребенка участвовали 17 единиц техники, 109 человек и собака, — подытожили в пресс-службе.

К счастью, история закончилась хорошо — в 20.50 часов спасатели нашли подростка, который самостоятельно вышел к железнодорожной станции Мезиновка. Медицинская помощь школьнику не требовалась/