Врач рассказал NYT об убийстве российских военных в плену у Украины

Гроссе заявил, что во всех трех эпизодах фигурировал военнослужащий из Греции. Он не ответил на запросы NYT. Командир The Chosen Company, бывший член нацгвардии США Райан О'Лири в разговоре с газетой опроверг, что члены его отряда совершали военные преступления. По словам военного, первого эпизода, о котором рассказал врач, не было, а сообщения в общем чате были написаны, чтобы «спустить пар». Что касается эпизода с гранатой, бойцы The Chosen Company считали, что российский военный представлял угрозу, заявил О'Лири.