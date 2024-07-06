Стрельба в Конаеве: прокурор города сделал заявление

«Многие знают о трагедии, которая произошла 26 июня в центре нашего города, где убили моего друга и второй находится в тяжелом состоянии в больнице. Ему удалили почку, повреждена печень. Он потерял много крови и в теле еще остались осколки. Подозреваемые пытаются избежать наказания, так как имеют связи в правоохранительных органах. После убийства они пустились в бега. Им нужно было время, как разрешить эту ситуацию. Неоднократно ранее они избегали наказания и тому свидетели жители города Конаева. Все свидетели готовы дать показания, но мы опасаемся за свою жизнь и нам нужна защита и защита наших близких. Повторюсь, что подозреваемые имеют связи. Сейчас двое из них берут вину на себя. Но мы хотим справедливости и требуем, чтобы их ОПГ полностью понесла наказание», — говорится в видеообращении.