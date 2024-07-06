Стрельба в Конаеве: прокурор города сделал заявление

В Конаеве группа молодых людей выразила недоверие правоохранительным органам в расследовании убийства 20-летнего парня. В социальных сетях появилось их обращение.
«Многие знают о трагедии, которая произошла 26 июня в центре нашего города, где убили моего друга и второй находится в тяжелом состоянии в больнице. Ему удалили почку, повреждена печень. Он потерял много крови и в теле еще остались осколки. Подозреваемые пытаются избежать наказания, так как имеют связи в правоохранительных органах. После убийства они пустились в бега. Им нужно было время, как разрешить эту ситуацию. Неоднократно ранее они избегали наказания и тому свидетели жители города Конаева. Все свидетели готовы дать показания, но мы опасаемся за свою жизнь и нам нужна защита и защита наших близких. Повторюсь, что подозреваемые имеют связи. Сейчас двое из них берут вину на себя. Но мы хотим справедливости и требуем, чтобы их ОПГ полностью понесла наказание», — говорится в видеообращении.
В прокуратуре сообщили, что дело об убийстве взято на особый контроль. Как отметил прокурор Конаева Айдос Шорманов, по подозрению в совершении преступления задержаны шесть лиц, помещенные под стражу с санкции следственного суда.
«Официально сообщаем, что данное дело об убийстве органами прокуратуры взято на особый контроль. По подозрению в совершении указанного преступления задержаны шесть лиц. С санкции следственного суда все они взяты под стражу. Их действия квалифицированы по части 2 статьи 99 Уголовного кодекса. Прокуратура города Конаева подтверждает, что все действия по данному делу будут проводиться в соответствии с действующим законодательством. Мы гарантируем объективное и беспристрастное расследование, направленное на установление всех обстоятельств и привлечение виновных к ответственности. Хотим заверить всех граждан, что никакие попытки увода от ответственности лиц, причастных к данному преступлению, не будут допущены», — подчеркнул Айдос Шорманов.
В прокуратуре призвали всех, кто располагает какой-либо информацией о произошедшем, обратиться в полицию. Также в ведомстве предупредили об ответственности за ложные высказывания и распространение недостоверной информации.
«В настоящее время по факту проводится тщательное расследование, и по этой причине подробности дела не могут быть разглашены. Поэтому настоятельно просим всех граждан воздержаться от любых высказываний и предположений, информацию получать только от официальных источников», — отметили в прокуратуре Конаева.
Напомним, в ночь с 26 на 27 июня в Конаеве произошла стрельба из огнестрельного оружия. На месте происшествия погиб человек. Также в больницу с тяжелым ранением госпитализировали еще одного пострадавшего в перестрелке. Ранее инцидент прокомментировал первый заместитель министра внутренних дел Марат Кожаев, сообщивший о возбуждении уголовного дела и установлении всех участников конфликта. В управлении здравоохранения Алматинской области проинформировали, что в городскую многопрофильную больницу Конаева поступил 24-летний мужчина с огнестрельным ранением, которого экстренно прооперировали.