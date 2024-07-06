NYT: наемники ВСУ застрелили раненого пленного ВС России, просившего медпомощи

Командир The Chosen Company — бывший член национальной гвардии США из Айовы Райан О’Лири, с которым также смогло связаться издание, — отрицал все эпизоды убийств, про которые рассказал Гроссе. О’Лири заявил NYT, что случай в траншее никогда не происходил, а сам медик не участвовал в этом задании. Эпизод с гранатой, по словам командира The Chosen Company, был не таким однозначным, так как российский солдат «мог представлять угрозу». Что же касается обсуждений убийств в групповом чате, то О’Лири назвал их ничем иным, как «спусканием пара».