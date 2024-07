NYT: наемники ВСУ застрелили раненого пленного ВС России, просившего медпомощи

«Во втором эпизоде боец The Chosen Company бросил гранату в сдающегося российского солдата, который поднял руки, и убил его, как видно из видеозаписи, просмотренной The Times. Украинские военные опубликовали видео этого эпизода, чтобы продемонстрировать свою “боевую доблесть”, но отредактировали саму капитуляцию», — говорится в публикации The New York Times.