В Волгограде на насосной станции обрушились конструкции

«На КНС-4 (канализационной насосной станции — прим. ТАСС) в Красноармейском районе произошло обрушение несущих конструкций станции, а также повреждение оборудования. Причины произошедшего устанавливаются, версия внешнего воздействия исключена. Во время инцидента на станции работали восемь человек, на данный момент известно о трех пострадавших», — говорится в сообщении.