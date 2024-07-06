В Волгограде на насосной станции обрушились конструкции

ВОЛГОГРАД, 6 июля. /ТАСС/. Обрушение несущих конструкций произошло на канализационной насосной станции в Волгограде, три человека пострадали. Об этом сообщили в Telegram-канале ресурсоснабжающих компаний «Концессии водоснабжения» и «Концессии теплоснабжения».
«На КНС-4 (канализационной насосной станции — прим. ТАСС) в Красноармейском районе произошло обрушение несущих конструкций станции, а также повреждение оборудования. Причины произошедшего устанавливаются, версия внешнего воздействия исключена. Во время инцидента на станции работали восемь человек, на данный момент известно о трех пострадавших», — говорится в сообщении.
Как отметили в пресс-службе ГУ МЧС России по Волгоградской области, силы и средства на месте, информация уточняется.
В МЧС по региону сообщили, что причиной обрушения стал взрыв газа.
«Поступила информация о том, что в Красноармейском районе города Волгограда в результате хлопка газопаровоздушной смеси произошло обрушение железобетонного перекрытия канализационой насосной станции», — говорится в распространенном сообщении.