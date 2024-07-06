Врачи Далай-ламы рассказали о его состоянии после операции

Далай-лама перенес операцию по замене коленного сустава правой ноги 28 июня в Больнице специальной хирургии (HSS) в Нью-Йорке.
«Личные врачи Его Святейшества Далай-ламы сообщили в видеообращении, что он восстанавливается быстрее, чем предполагалось изначально. Его хирург и физиотерапевт сообщили, что он добился больших успехов», — сказала Жиронкина.
По ее словам, личный врач Далай-ламы Цетан Дорджи Садуцханг сообщил, что Далай-лама уже может ходить и с каждым днём ему становится все лучше. Другой личный врач буддийского духовного лидера, тибетский доктор Цеванг Тамдин попросил верующих не волноваться, быть спокойными.
С момента выписки из больницы Далай-лама находится в отеле Park Hyatt. Здание отеля, как отметила собеседница агентства, стало местом поклонения последователей Далай-ламы. Буддисты собираются у его стен, чтобы вознести молитвы и совершить обход вокруг него, таким образом выражая преданность духовному лидеру и желая ему скорейшего выздоровления.
Буддисты считают Далай-ламу (в переводе — «океан-учитель») воплощением Авалокитешвары — Будды Сострадания. Далай-лама XIV (Лхамо Дхондруб, впоследствии Тензин Гьяцо) родился 6 июля 1935 года в деревушке Такцер на северо-востоке Тибета. В 1937 году он был признан реинкарнацией своего предшественника — Далай-ламы XIII, а в 1940 году возведен на престол.
После включения Тибета в состав Китая Далай-лама XIV в 1959 году был вынужден бежать в Индию. Его резиденция расположена в городе Дхарамсала в северном штате Химачал-Прадеш, в предгорьях Гималаев. За просветительскую деятельность в разных станах и миротворческие усилия далай-лама был удостоен в 1989 году Нобелевской премии мира.