В Копейске сбили мотоциклиста

Вечером 5 июля на проспекте Коммунистический, в районе дома № 19А, не уступил дорогу несовершеннолетнему мотоциклисту. После чего водитель мотоцикла продолжил движение и совершил столкновение с другим автомобилем.



В результате ДТП молодой человек, управляющий питбайком, получил телесные повреждения.



«Обращаем Ваше внимание, что данный мотоцикл принадлежит к категории “спортивный инвентарь”, необорудованный электрическими осветительными приборами, звуковым сигналом, тем самым не соответствуя стандартам безопасности, необходимым для передвижения по дорогам общего пользования, что запрещает его использование вне специально определенных для этого мест», — отметили сотрудники ГИБДД.