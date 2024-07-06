Еще один популярный певец арестован в Казахстане

Сам Абдижаппар Алкожа находился в другой машине KIA Carnival в качестве пассажира. Отмечается, что в тот момент он начал препятствовать оформлению нарушителя, оказывая давление на сотрудников полиции. При этом, по данным полиции, певец был в состоянии алкогольного опьянения.