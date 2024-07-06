Как рассказали в ведомстве, 5 июля днем спасателям поступило сообщение о том, что в мелиоративном канале возле д. Домановичи обнаружен утонувший мужчина.
Работники МЧС извлекли из воды тело гражданина 1950 года рождения, пенсионера.
В Солигорском районе в мелиоративном канале утонул мужчина
6 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Солигорском районе в мелиоративном канале утонул пожилой мужчина. Об этом БЕЛТА сообщили в МЧС.
Как рассказали в ведомстве, 5 июля днем спасателям поступило сообщение о том, что в мелиоративном канале возле д. Домановичи обнаружен утонувший мужчина.