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В Солигорском районе в мелиоративном канале утонул мужчина

6 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Солигорском районе в мелиоративном канале утонул пожилой мужчина. Об этом БЕЛТА сообщили в МЧС.

Источник: Комсомольская правда

Как рассказали в ведомстве, 5 июля днем спасателям поступило сообщение о том, что в мелиоративном канале возле д. Домановичи обнаружен утонувший мужчина.

Работники МЧС извлекли из воды тело гражданина 1950 года рождения, пенсионера.

несчастный случай