В Солигорском районе в мелиоративном канале утонул мужчина

Как рассказали в ведомстве, 5 июля днем спасателям поступило сообщение о том, что в мелиоративном канале возле д. Домановичи обнаружен утонувший мужчина.



Работники МЧС извлекли из воды тело гражданина 1950 года рождения, пенсионера.