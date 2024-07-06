Губернатору Волгоградской области доложили о ЧП в Красноармейском районе

Ранее «Волгоградская правда.ру» сообщала, что днем 6 июля около 13.30 жителей Красноармейского района напугал громкий звук взрыва. В региональном ГУ МЧС России объяснили, что в результате хлопка газопаровоздушной смеси произошло обрушение железобетонного перекрытия канализационной насосной станции (КНС-4).