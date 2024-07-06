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Губернатору Волгоградской области доложили о ЧП в Красноармейском районе

В субботу, 6 июля, Андрей Бочаров заслушал доклад главы Волгограда о происшествии, из-за которого обрушились несущие конструкции насосной станции в южной части города.

Источник: РИА "Новости"

Ранее «Волгоградская правда.ру» сообщала, что днем 6 июля около 13.30 жителей Красноармейского района напугал громкий звук взрыва. В региональном ГУ МЧС России объяснили, что в результате хлопка газопаровоздушной смеси произошло обрушение железобетонного перекрытия канализационной насосной станции (КНС-4).

Сейчас причины случившегося выясняются. На месте работают экстренные службы.

По поручению главы Волгоградской области Андрея Бочарова на место выехали заместитель губернатора Олег Николаев и мэр Волгограда Владимир Марченко.