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Трагедия в Жлобине: 8-летняя девочка погибла под электропоездом

В Жлобине 8-летнюю девочку сбил электропоезд. Об этом информирует Следственный комитет Беларуси.

Источник: СК Беларуси

Вечером 5 июля 8-летняя девочка играла на школьной площадке без присмотра взрослых. Около 19:00 она отправилась домой, используя привычный маршрут, который проходил через железнодорожные пути.

Подходя к нерегулируемому железнодорожному переходу, девочка не заметила приближающийся слева грузовой состав и вышла на пути. Она не увидела электропоезд, двигавшийся с другой стороны. Несмотря на звуковой сигнал машиниста и экстренное торможение, столкновения избежать не удалось. Девочка скончалась на месте.

По факту трагедии Жлобинский районный отдел Следственного комитета проводит проверку. Особое внимание следователи уделят выяснению причин и обстоятельств, которые привели к трагедии.

несчастный случай