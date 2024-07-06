Трагедия в Жлобине: 8-летняя девочка погибла под электропоездом

Подходя к нерегулируемому железнодорожному переходу, девочка не заметила приближающийся слева грузовой состав и вышла на пути. Она не увидела электропоезд, двигавшийся с другой стороны. Несмотря на звуковой сигнал машиниста и экстренное торможение, столкновения избежать не удалось. Девочка скончалась на месте.