Пограничники призвали к бдительности жителей Мозыря и района из-за беспилотников

Так, Мозырские пограничники призвали белорусов быть бдительными. Гражданам сказали при обнаружении в пограничной зоне и на прилегающей к ней территории неизвестных лиц, иностранцев или людей, которых интересует прохождение госграницы, сообщить об этом в погранотряд или правоохранителем. Также настороженность должны вызывать люди, интересующиеся информацией о способах охраны границы органами погранслужбы, местами дислокации пограничных подразделений.