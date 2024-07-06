Пограничники призвали к бдительности жителей Мозыря и района из-за беспилотников

Пограничники Мозырского погранотряда призвали местных жителей к бдительности, передал телеграм-канал «Мозырский нефтеперереработчик».
Так, Мозырские пограничники призвали белорусов быть бдительными. Гражданам сказали при обнаружении в пограничной зоне и на прилегающей к ней территории неизвестных лиц, иностранцев или людей, которых интересует прохождение госграницы, сообщить об этом в погранотряд или правоохранителем. Также настороженность должны вызывать люди, интересующиеся информацией о способах охраны границы органами погранслужбы, местами дислокации пограничных подразделений.
Сообщать следует также о транспортных средствах с иностранными регистрационными знаками, автомобилях такси, каких-либо летательных аппаратах, в том числе БПЛА, которые осуществляют полеты вблизи границы.
Также вторая за неделю группа нарушителей с беспилотниками задержана под Литвой.