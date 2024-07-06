Ричмонд
+29°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пограничники призвали к бдительности жителей Мозыря и района из-за беспилотников

Мозырские пограничники обратились к местным жителям, призывая к бдительности.

Источник: Комсомольская правда

Пограничники Мозырского погранотряда призвали местных жителей к бдительности, передал телеграм-канал «Мозырский нефтеперереработчик».

Так, Мозырские пограничники призвали белорусов быть бдительными. Гражданам сказали при обнаружении в пограничной зоне и на прилегающей к ней территории неизвестных лиц, иностранцев или людей, которых интересует прохождение госграницы, сообщить об этом в погранотряд или правоохранителем. Также настороженность должны вызывать люди, интересующиеся информацией о способах охраны границы органами погранслужбы, местами дислокации пограничных подразделений.

Сообщать следует также о транспортных средствах с иностранными регистрационными знаками, автомобилях такси, каких-либо летательных аппаратах, в том числе БПЛА, которые осуществляют полеты вблизи границы.

Также вторая за неделю группа нарушителей с беспилотниками задержана под Литвой.