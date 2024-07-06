В Солигорском и Барановичском районах ищут двух пропавших человек

Как рассказали в ведомстве, 5 июля вечером поступило сообщение о потерявшемся в лесном массиве возле д. Загорье Солигорского района гражданине 1940 года рождения. Для поисковых работ пенсионера были задействованы 12 единиц техники и 52 человека, из них 8 единиц техники и 16 работников МЧС. Потерявшийся мужчина найден не был.



Также вчера вечером сотрудникам МЧС поступила информация о том, что в д. Андреевцы Барановичского района пропала неработающая гражданка 1995 года рождения. Для поиска были задействованы 8 единиц техники и 22 человека, из них 4 единицы техники и 9 работников МЧС. Пропавшая женщина также не была не обнаружена. Поиски граждан продолжаются.