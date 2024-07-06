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Замглавы Адмиралтейского района Петербурга арестовали по делу о взятке

С. -ПЕТЕРБУРГ, 5 июл — РИА Новости. Суд заключил под стражу замглавы Адмиралтейского района Петербурга Игоря Комарова по делу о взятке, сообщает объединенная пресс-служба судов города.

«Ленинский районный суд Санкт-Петербурга рассмотрел ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Игоря Комарова, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.6 ст. 290 (получение взятки) УК РФ. Суд избрал стражу по 04.09.2024», — сообщает пресс-служба.

Ранее ГСУСК по Петербургу сообщило, что, по данным ведомства, установлено, что не позднее января 2022 года Комаров предложил руководителю ООО «Матис» за взятку способствовать в заключении контракта на подготовку сметной документации по благоустройству сквера в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» и дальнейшему непринятию мер в случае выявления у ООО «Матис» нарушений в рамках исполнения контракта. Комаров получил от генерального директора первую часть денежных средств до заключения контракта в размере 150 тысяч рублей и вторую часть взятки в размере 1,1 миллиона рублей после приемки выполненных работ, сообщили в ведомстве.