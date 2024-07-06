Welt: подрыв «Северных потоков» планировался в 2014 году

В 2023 году СМИ со ссылкой на следователей писали, что исполнители подрыва арендовали яхту «Андромеда» по подложным документам и при помощи глубоководного оборудования установили взрывные устройства на газопроводах. На борту было шесть человек. За неделю до взрывов, по данным Welt am Sonttag, яхта находилась в польском Колобжеге. Как пишет Die Welt am Sonttag, польская сторона до сих не передала немецким следователям видеозаписи, сделанные во время досмотра яхты. Газета называет возможной причиной то, что на кадрах — не только экипаж «Андромеды», но и «американские и польские агенты».