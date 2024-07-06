Возглавлявший в 2011—2016 годах германскую разведку BND Герхард Шиндлер заявил, что улики, свидетельствующие о причастности к взрывам украинской группировки, не означают, что заказчиком была Украина. Летом 2023 года, пишет Welt am Sonntag, польская разведка передала BND данные о лицах, которые могут быть связаны с подрывом, и, предположительно, «иметь связь с Москвой». Среди них были члены экипажа яхты «Андромеда», у которых было российское гражданство, из-за чего польские разведслужбы считают Россию заказчиком подрыва.
В 2023 году СМИ со ссылкой на следователей писали, что исполнители подрыва арендовали яхту «Андромеда» по подложным документам и при помощи глубоководного оборудования установили взрывные устройства на газопроводах. На борту было шесть человек. За неделю до взрывов, по данным Welt am Sonttag, яхта находилась в польском Колобжеге. Как пишет Die Welt am Sonttag, польская сторона до сих не передала немецким следователям видеозаписи, сделанные во время досмотра яхты. Газета называет возможной причиной то, что на кадрах — не только экипаж «Андромеды», но и «американские и польские агенты».
Взрывы на «Северном потоке-1» и не введенном в эксплуатацию «Северном потоке-2» произошли 26 сентября 2022 года. Дания и Швеция, которые вели расследование инцидента, прекратили следственные действия. Расследование все еще ведет Германия, Дания и Швеция его закрыли. Западные СМИ писали, что ответственность за подрыв несет проукраинская группировка. По данным WP и Spiegel, координатором подрыва был бывший полковник ВСУ Роман Червинский. Президент России Владимир Путин считает, что к подрыву причастны США.