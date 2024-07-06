В Атырау подросток попал в реанимацию после укуса паука

«Мальчик помогал бабушке и дедушке в огороде косить траву, когда увидел, как ползет паук желтого цвета по его руке. Ему сразу стало плохо, началось удушье. Ребенка сразу же доставили в больницу, у него была низкая сатурация, и мы его сразу же госпитализировали в реанимационное отделение. Там он в тяжелом состоянии пролежал два дня, сейчас продолжает лечение в отделении терапии. Состояние удовлетворительное», — рассказала врач-педиатр Атырауской областной детской больницы Тарбие Ельшибекова.