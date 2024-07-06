В Ташкенте задержали старшего прокурора, причастного к получению взятки в размере 155 тысяч долларов

Однако проведенная экспертиза выявила, что нарушения не было, и бизнесмен остался этим недоволен. Тогда некий гражданин пообещал решить этот вопрос и помочь добиться нужного результата проверки. За выдачу заключения в пользу предпринимателя он запросил 155 тысяч долларов, при получении аванса он был задержан правоохранителями.