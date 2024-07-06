В Ташкенте задержали старшего прокурора, причастного к получению взятки в размере 155 тысяч долларов

По информации пресс-службы ведомства, в 2021 году по заявлению предпринимателя против одной китайской компании было возбуждено уголовное дело. Поставщик якобы нарушил соглашение и поставил не то оборудование. Стоимость сделки составила 1,07 миллиона долларов.
Однако проведенная экспертиза выявила, что нарушения не было, и бизнесмен остался этим недоволен. Тогда некий гражданин пообещал решить этот вопрос и помочь добиться нужного результата проверки. За выдачу заключения в пользу предпринимателя он запросил 155 тысяч долларов, при получении аванса он был задержан правоохранителями.
В ходе следствия стало известно, что мужчина пытался решить вопрос через старшего прокурора Ташкентской городской прокуратуры, а также руководителя страхового центра, который являлся его посредником.
Все участники процесса были задержаны, в их отношении возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».